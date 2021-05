Volkswagen Polo - Aperti gli ordini per il restyling (Di giovedì 20 maggio 2021) La Volkswagen ha aperto gli ordini per il restyling della Polo: la compatta, le cui consegne inizieranno a ottobre, è disponibile in Italia con prezzi a partire da 18.350 euro. Le motorizzazioni. La gamma motori della segmento B tedesca è composta da tre unità a benzina, tutte 1.0 a tre cilindri, da 80, 95 e 110 CV. La prima motorizzazione, aspirata, è abbinata esclusivamente al cambio manuale a cinque rapporti e, secondo la Casa, permette alla cinque porte di raggiungere una velocità massima di 171 km/h e coprire lo 0-100 km/h in 15,5 secondi. I consumi, misurati nel ciclo Wltp, sono pari a 5,4 litri/100 km, mentre le emissioni di CO2 ammontano a 122 g/km. I propulsori da 95 e 110 CV sono invece dotati di turbocompressore: il primo può essere accoppiato alla trasmissione manuale a cinque marce o al doppia frizione Dsg ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 20 maggio 2021) Laha aperto gliper ildella: la compatta, le cui consegne inizieranno a ottobre, è disponibile in Italia con prezzi a partire da 18.350 euro. Le motorizzazioni. La gamma motori della segmento B tedesca è composta da tre unità a benzina, tutte 1.0 a tre cilindri, da 80, 95 e 110 CV. La prima motorizzazione, aspirata, è abbinata esclusivamente al cambio manuale a cinque rapporti e, secondo la Casa, permette alla cinque porte di raggiungere una velocità massima di 171 km/h e coprire lo 0-100 km/h in 15,5 secondi. I consumi, misurati nel ciclo Wltp, sono pari a 5,4 litri/100 km, mentre le emissioni di CO2 ammontano a 122 g/km. I propulsori da 95 e 110 CV sono invece dotati di turbocompressore: il primo può essere accoppiato alla trasmissione manuale a cinque marce o al doppia frizione Dsg ...

