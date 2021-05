Volkswagen ID X - 333 CV per la variante sportiva

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il ceo del marchio, Ralf Brandstätter, ha presentato a sorpresa sulla propria pagina personale di LinkedIn la ID.X Concept, una one-off basata sulla ID.3. Per quanto sia per il momento solo un esemplare unico, è molto probabile che questa hot hatch elettrica anticipi i contenuti di un futuro modello di produzione, visto che la Casa tedesca ha appena lanciato la ID.4 GTX, anticipando l'arrivo di nuove varianti elettriche sportive. 333 CV e 200 kg in meno della ID.3. Al di là della tinta opaca e degli accenti esterni e interni in verde acido, la ID.X adotta un powertrain bimotore derivato dalla sorella maggiore ID.4 GTX e accreditato di 333 CV. La cinque porte è così capace di toccare i 100 km/h da fermo in 5,3 secondi, con assetto e freni molto probabilmente rivisti per l'occasione. Il dato che stupisce maggiormente è quello del peso: nonostante la vettura ...