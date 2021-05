Volkswagen - Diess dice no alle fuel cell, ma il settore la pensa diversamente (Di giovedì 20 maggio 2021) Il futuro dell'auto è solamente elettrico? O ci sono delle valide alternative? Al momento non si possono dare risposte univoche, anche perché il settore automobilistico è solo all'inizio di un percorso di trasformazione pieno di incognite. Di certo c'è che sulle varie tecnologie oggi a disposizione si è aperto un dibattito acceso tra i costruttori e i loro massimi rappresentanti. Tra le varie opzioni, per esempio, ci sono i carburanti sintetici o biologici e l'idrogeno, da utilizzare per alimentare motori endotermici oppure fuel cell abbinate a propulsori elettrici. A crederci è soprattutto la Toyota, mentre ben diversa è la posizione del gruppo Volkswagen, sempre più convinto che la strada maestra sia quella dell'elettrico: il suo numero uno Herbert Diess, per dire, ha esplicitamente affermato che le ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 20 maggio 2021) Il futuro dell'auto è solamente elettrico? O ci sono delle valide alternative? Al momento non si possono dare risposte univoche, anche perché ilautomobilistico è solo all'inizio di un percorso di trasformazione pieno di incognite. Di certo c'è che sulle varie tecnologie oggi a disposizione si è aperto un dibattito acceso tra i costruttori e i loro massimi rappresentanti. Tra le varie opzioni, per esempio, ci sono i carburanti sintetici o biologici e l'idrogeno, da utilizzare per alimentare motori endotermici oppureabbinate a propulsori elettrici. A crederci è soprattutto la Toyota, mentre ben diversa è la posizione del gruppo, sempre più convinto che la strada maestra sia quella dell'elettrico: il suo numero uno Herbert, per dire, ha esplicitamente affermato che le ...

