Volevano ricostruire una struttura politica fascista | la polizia smantella un' organizzazione estremista

I nostalgici esistono ancora e dobbiamo fare di tutto per estirparli: ma per un'organizzazione che muore potrebbero essercene ancora dieci che esistono.costituire una struttura politica che si richiamava all'ideologia fascista gli estremisti di destra coinvolti nell'indagine dell'Antiterrorismo della Polizia e della Digos dell'Aquila che ha ...L'Aquila.costituire una struttura politica che si richiamava all'ideologia fascista gli estremisti ...di destra coinvolti nell'indagine contro un'organizzazione che puntava aun ...Tra Firenze, Prato e Grosseto si reclutavano militanti in chat Telegram e WhatsApp chiamate 'Ultima Legione' e 'Boia chi molla' ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Abbiamo puntato subito su questa disciplina, ricordo quando siamo arrivati abbiamo fatto un patto con alcuni ragazzi di Ostia: ricostruire un posto dove fare skate. Non l' ...