Voge ER10 | moto elettrica per la città con 100 km di autonomiaHDblog it

è una nuova moto elettrica pensata per l'utilizzo cittadino con autonomia sino a 100 km; caratteristiche e prezzo.

Ora, alle normali moto con motore a combustione già presenti nel catalogo, si aggiunge, anche in Italia, la moto elettrica. L'aspetto leggero non inganna, Voge ER10 appartiene al gruppo delle moto elettriche. L'ultima arriva da Voge, brand cinese del gruppo Loncin (lo stesso di Benelli), che porta in Italia e in Europa la ER10: una moto completamente elettrica pensata per gli spostamenti urbani. Un'altra moto elettrica si affaccia sul panorama italiano, ed è del produttore cinese Voge. Con gli incentivi statali il prezzo è molto interessante. 100 km di autonomia, si guida con la patente A1 e pesa meno di una naked 125 cc a benzina: ecco la Voge ER10. Caratteristiche e prezzo della nuova moto elettrica.