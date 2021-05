Vodafone | lavori in Valsassina | possibili disservizi per gli utenti

(Di venerdì 21 maggio 2021) Iai ripetitoriinpotrebbero causare numerosisulla linea telefonica della zona. Una linea Internet adeguata alle esigenze personali ormai sta diventando più che una necessità un’urgenza. In molti luoghi, specialmente montanari, il segnale della rete non raggiunge a sufficienza i clienti. Ancora peggiore è la condizione degli smartphone, dove i L'articolo proviene da Consumatore.com.

...diversi gli operatori impegnati su questo fronte con TIM ea guidare il plotoncino. La prima sul suo sito dichiara che: Sicuramente un progetto ambizioso che però ci fa capire come i...'Il 5g purtroppo ancora non sfonda. Tra gli addetti aitutti sappiamo che è un'opportunità per il sistema Paese', ma sulla trasformazione digitale '... Baggioni (): C'è maggior interesse ...I lavori ai ripetitori Vodafone in Valsassina potrebbero causare numerosi disservizi sulla linea telefonica della zona.Continua l'opera di espansione da parte del 5G di Vodafone. Gli ultimi dati parlano di una copertura sempre più completa in Italia ...