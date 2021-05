Vitalizi: nulla di fatto su esame mozione M5S, nuova Capigruppo Senato martedì (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - nulla di fatto nella Conferenza dei Capigruppo del Senato sulla richiesta del Movimento 5 stelle di discutere una mozione sulla questione dei Vitalizi ai condannati. Fallito il tentativo di definire il calendario e di arrivare ad un testo condiviso, una nuova riunione è in programma martedì prossimo, anche per dar tempo alle forze politiche di verificare se ci sia la possibilità di un'intesa su un documento comune. "Di sicuro -afferma Paola Taverna- è doveroso che il Senato discuta su questo argomento, perchè i cittadini sappiano quello che è accaduto, come si sta procedendo e come il Senato intende proseguire. Di sicuro noi chiediamo che ci vengano dati tutti gli spazi e i modi previsti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) -dinella Conferenza deidelsulla richiesta del Movimento 5 stelle di discutere unasulla questione deiai condannati. Fallito il tentativo di definire il calendario e di arrivare ad un testo condiviso, unariunione è in programmaprossimo, anche per dar tempo alle forze politiche di verificare se ci sia la possibilità di un'intesa su un documento comune. "Di sicuro -afferma Paola Taverna- è doveroso che ildiscuta su questo argomento, perchè i cittadini sappiano quello che è accaduto, come si sta procedendo e come ilintende proseguire. Di sicuro noi chiediamo che ci vengano dati tutti gli spazi e i modi previsti ...

