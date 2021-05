Violenza sulle cose, invasioni di terreni e minaccia: denuncia per tre sanniti (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCircello (Bn) – I Carabinieri della Stazione di Colle Sannita, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà tre persone del posto per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con Violenza sulle cose, invasione di terreni e minaccia grave. Le indagini sono scaturite dall’intervento presso un terreno agricolo a Circello e hanno consentito di appurare che i tre – una 73enne, un 56enne ed un 29enne – a causa di controversie con un 53enne locale per la gestione di alcuni appezzamenti, avevano posizionato dei mezzi da lavoro lungo le vie di accesso ai campi, impedendo il transito, mentre il 29enne lo aveva minacciato gravemente. Al fine di evitare ulteriori conseguenze, i militari hanno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCircello (Bn) – I Carabinieri della Stazione di Colle Sannita, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hannoto in stato di libertà tre persone del posto per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con, invasione digrave. Le indagini sono scaturite dall’intervento presso un terreno agricolo a Circello e hanno consentito di appurare che i tre – una 73enne, un 56enne ed un 29enne – a causa di controversie con un 53enne locale per la gestione di alcuni appezzamenti, avevano posizionato dei mezzi da lavoro lungo le vie di accesso ai campi, impedendo il transito, mentre il 29enne lo avevato gravemente. Al fine di evitare ulteriori conseguenze, i militari hanno ...

