VIDEO Giro d’Italia 2021: gli highlights della dodicesima tappa, vince Andrea Vendrame (Di giovedì 20 maggio 2021) Oltre 4000 metri di dislivello, quattro GPM e il maltempo a rendere la situazione ancora più dura. È andata via una fuga corposa nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021 che si è conclusa a Bagno di Romagna e a timbrare il cartellino è stato un azzurro: splendida vittoria per Andrea Vendrame. Attacchi anche per vincenzo Nibali e Giulio Ciccone, ma in Maglia Rosa resta Egan Bernal. highlights tappa 12 Giro d’Italia 2021 Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Oltre 4000 metri di dislivello, quattro GPM e il maltempo a rendere la situazione ancora più dura. È andata via una fuga corposa nelladelche si è conclusa a Bagno di Romagna e a timbrare il cartellino è stato un azzurro: splendida vittoria per. Attacchi anche pernzo Nibali e Giulio Ciccone, ma in Maglia Rosa resta Egan Bernal.12Foto: Lapresse

