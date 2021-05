VIDEO. ESORTÒ I COLLEGHI A NON FARE IL VACCINO DURANTE MANIFESTAZIONE PUBBLICA. MILITARE CANADESE RISCHIA L’ERGASTOLO (Di giovedì 20 maggio 2021) Lesley Kenderasi , membro del Cadet Instructors Cadre of the Canadian Armed Forces Reserve, è stato accusato il 12 maggio 2021 di essersi pronunciato contro la terapia genica sperimentale il 5 dicembre 2020 DURANTE l’assemblea per i diritti umani a Dundas Square a Toronto. Una delle accuse – Ammutinamento – RISCHIA una pena fino alL’ERGASTOLO !!! Sì, possibile vita in prigione per aver parlato. Kenderasi sul palco si riferisce al VACCINO come “assassino”: “Sto chiedendo ai militari in servizio in questo momento, ai camionisti, ai medici e agli ingegneri, qualunque cosa tu sia, di non accettare questo ordine illegale nella distribuzione di questo VACCINO.” VIDEO L’informazione libera e indipendente ha bisogno del tuo aiuto. Ora più che mai… Database Italia non riceve ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Lesley Kenderasi , membro del Cadet Instructors Cadre of the Canadian Armed Forces Reserve, è stato accusato il 12 maggio 2021 di essersi pronunciato contro la terapia genica sperimentale il 5 dicembre 2020l’assemblea per i diritti umani a Dundas Square a Toronto. Una delle accuse – Ammutinamento –una pena fino al!!! Sì, possibile vita in prigione per aver parlato. Kenderasi sul palco si riferisce alcome “assassino”: “Sto chiedendo ai militari in servizio in questo momento, ai camionisti, ai medici e agli ingegneri, qualunque cosa tu sia, di non accettare questo ordine illegale nella distribuzione di questo.”L’informazione libera e indipendente ha bisogno del tuo aiuto. Ora più che mai… Database Italia non riceve ...

