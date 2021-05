Viaggio nella crisi del sistema arbitrale italiano

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il mese di maggio ha evidenziato una moltitudine di falle in un, quello, che sta cercando di trasformarsi. Ma lo fa senza coerenza, provando a intraprendere percorsi nuovi senza convinzione, dando sempre l’impressione di non aver chiare le strategie funzionali per il raggiungimento di un obiettivo. E soprattutto ciò accade in un momento di profondatecnica. È quest’ultimo probabilmente l’aspetto più grave. La classeitaliana, per quanto sia ben lontana da essere tra le peggiori, è nel pieno di un livellamento verso il basso della qualità dei direttori di gara. Questo è avvenuto per vari motivi. Il primo è stato l’incapacità di formare nuovi talenti, anche dovuto alla scelta di scindere nel 2010 la Can in A e B, ostacolando di conseguenza il rinnovamento dell’organico e la crescita di ...