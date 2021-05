Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 maggio 2021)20 MAGGIOORE 17.35 – GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DAL RACCORDO PER TRAFFICO INENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E CASILINA CON RIPERCUSSIONI SULLA-FIUMICINO, CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO CODE TRA CASSIA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO CODE, SEMPRE PER TRAFFCO INTENSO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E, IN USCITA DA VIA FIORENTINI A INZIO COMPLANARE ORA LE CONSOLARI PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME LA CASILINA DA VIA TOBAGI A VIA DI ROCCA CENCIA ANCHE LA ...