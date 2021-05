Via libera al decreto Sostegni bis da 40 miliardi: 15,4 miliardi a fondo perduto: 100 milioni per le attività ancora chiuse (Di giovedì 20 maggio 2021) fondo da 600 milioni di euro per lo sconto sulla Tari e una tantum di mille 600 euro ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport Leggi su lastampa (Di giovedì 20 maggio 2021)da 600di euro per lo sconto sulla Tari e una tantum di mille 600 euro ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

