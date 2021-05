"Via il leghista Volpi". M5S e Pd abbandonano lavori del Copasir (Di giovedì 20 maggio 2021) Ieri Matteo Salvini aveva dato disponibilità alle dimissioni di tutti i leghisti dal Copasir, per ripartire, purché arrivassero quelle di tutti. Ma queste dimissioni non sono arrivate e permane il nodo della Presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che per legge spetta all’opposizione ma è nelle mani del leghista Raffaele Volpi. E allora stamattina, come preannunciato, M5s e Pd hanno abbandonato i lavori, finché non si troverà una soluzione. “Nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali abbiamo votato la delibera adottata dall’ufficio di presidenza in ordine all’attivazione di quanto stabilito dall’art. 34 della legge 124/2007. Al tempo stesso, al fine di porre il Comitato al di fuori delle ripercussioni politiche e ripristinare quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 30, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Ieri Matteo Salvini aveva dato disponibilità alle dimissioni di tutti i leghisti dal, per ripartire, purché arrivassero quelle di tutti. Ma queste dimissioni non sono arrivate e permane il nodo della Presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che per legge spetta all’opposizione ma è nelle mani delRaffaele. E allora stamattina, come preannunciato, M5s e Pd hanno abbandonato i, finché non si troverà una soluzione. “Nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali abbiamo votato la delibera adottata dall’ufficio di presidenza in ordine all’attivazione di quanto stabilito dall’art. 34 della legge 124/2007. Al tempo stesso, al fine di porre il Comitato al di fuori delle ripercussioni politiche e ripristinare quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 30, ...

