Via al piano anti-crisi: spunta anche un incentivo per le auto meno inquinanti (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono diventati 100 gli articoli nella bozza del nuovo decreto sostegni bis, che il governo prevede di approvare oggi nel consiglio dei ministri convocato per le 11.15. Un piano anti-crisi per dare un contributo alla ripartenza dell’economia, garantendo aiuti a sostegno di imprese e famiglie e un meccanismo che incentivi l’occupazione, soprattutto dopo lo sblocco dei licenziamenti. Nella riunione tecnica di ieri sera per chiudere il provvedimento, è spuntato anche un nuovo finanziamento agli incentivi per la rottamazione e l’acquisto di auto meno inquinanti, anche se sempre a benzina o diesel – spiega Il Sole 24 Ore. Una voce che in realtà potrebbe anche non entrare subito nel testo, ma potrebbe essere presentata poi ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono diventati 100 gli articoli nella bozza del nuovo decreto sostegni bis, che il governo prevede di approvare oggi nel consiglio dei ministri convocato per le 11.15. Unper dare un contributo alla ripartenza dell’economia, garantendo aiuti a sostegno di imprese e famiglie e un meccanismo che incentivi l’occupazione, soprattutto dopo lo sblocco dei licenziamenti. Nella riunione tecnica di ieri sera per chiudere il provvedimento, ètoun nuovo finanziamento agli incentivi per la rottamazione e l’acquisto diinquinse sempre a benzina o diesel – spiega Il Sole 24 Ore. Una voce che in realtà potrebbenon entrare subito nel testo, ma potrebbe essere presentata poi ...

Advertising

GiannaNannini : PIANO FORTE E GIANNA NANNINI - La Differenza Si riparte! Finalmente un nuovo tour! Aspettando il concerto-evento al… - VincenzoDeLuca : ??#VACCINAZIONI, DA DOMANI IN REGIONE CAMPANIA APERTA PIATTAFORMA PER FASCIA 45-49 ANNI. DAL 18 MAGGIO VIA LIBERA PE… - Gino23396303 : @ilgiornale Continuano a non aver un piano. Un progetto. Come ad es. Permettere agli EUropei, di investire e creare… - paoloangeloRF : La nave dei ragazzi verso Pozzallo: “Altri due giorni a bordo, noi esausti” - maurquie : Sospensione idrica programmata - Venerdì 21 maggio - Via Pasquale Voso -