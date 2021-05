Verstappen | ' Siamo troppo lenti | si capisce dal livello della Ferrari'

(Di giovedì 20 maggio 2021) Non è soddisfatto Maxdopo le FP2 del GP di Montecarlo: il 4° tempo alle spalle delle duee di Lewis Hamilton non è stato incassato benissimo dal pilotaRed Bull: "...

...si è detto meravigliato dal livello della Ferrari: "Sono sorpreso dalla competitività espressa dalla Ferrari, ma questo dimostra chepiuttosto deboli. Il distacco è abbastanza ...'Che bello tornare in pista a Montecarlo - ha detto. Dopo una prima sessione piuttosto soddisfacente, nel pomeriggio ci sono state delle complicanze, speravo di essere più veloce....Volano le due Ferrari nelle prove libere 2 del Gran Premio di Montecarlo, con Charles Leclers e Carlos Sainz che mettono in fila tutti gli altri. Il terzo miglior ...Il team principal Red Bull va giù pesante contro il britannico e la Mercedes, per le provocazioni in conferenza stampa e la questione "ali" ...