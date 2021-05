Verso il dl Sostegni bis, le novità nella bozza: nuovi fondi per le attività chiuse, la novità del contratto di rioccupazione (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono gli 77 articoli della bozza del decreto Sostegni bis che arriverà questa mattina in Consiglio dei ministri. Il provvedimento contiene i ristori a fondo perduto, misure per la liquidità, un pacchetto per il lavoro, il rifinanziamento del Rem, fino ad uno stanziamento ad hoc di 100 milioni per le attività chiuse e fondi a favore di agriturismi e aziende vitivinicole. Stanziamenti anche a favore della sanità e della lotta al Covid. Il provvedimento da 40 miliardi ne destina 5 per l’introduzione di diversi strumenti volti ad accompagnare la fine del blocco dei licenziamenti, previsto per fine giugno. Tra questi, nel testo sono stati inseriti sgravi al 100% fino a 6 mila euro per il contratto di rioccupazione e norme sui contratti di solidarietà. Ci sarà inoltre una ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono gli 77 articoli delladel decretobis che arriverà questa mattina in Consiglio dei ministri. Il provvedimento contiene i ristori a fondo perduto, misure per la liquidità, un pacchetto per il lavoro, il rifinanziamento del Rem, fino ad uno stanziamento ad hoc di 100 milioni per lea favore di agriturismi e aziende vitivinicole. Stanziamenti anche a favore della sanità e della lotta al Covid. Il provvedimento da 40 miliardi ne destina 5 per l’introduzione di diversi strumenti volti ad accompagnare la fine del blocco dei licenziamenti, previsto per fine giugno. Tra questi, nel testo sono stati inseriti sgravi al 100% fino a 6 mila euro per ildie norme sui contratti di solidarietà. Ci sarà inoltre una ...

