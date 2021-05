Venus Club ospiti | dove vedere le puntate in tv | streaming | replica

(Di giovedì 20 maggio 2021). Giovedì 6 maggio 2021 arriva su Italia 1 il nuovo show condotto da Lorella Boccia. Ecco di seguito anticipazioni della prima puntata,vederlo in tv,. SCOPRI COSA C’È IN TVanticipazioni puntata 20 maggio Giovedì 20 maggio, in seconda serata su Italia 1, Lorella Boccia apre le porte del “”. Un late show tutto al femminile, frizzante e imprevedibile, pronto ad accogliere con confidenza e simpatia alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento, tutte pronte a mettersi in gioco con domande inattese e piccole sfide. ...

Tra poche ore, nella serata di oggi, giovedì 20 maggio, ecco il terzo appuntamento con, il late show tutto al femminile in onda in seconda serata su Italia 1 e condotto da Lorella Boccia . Ospite d'onore per questa puntata, ecco Elisa Isoardi . Insieme a lei la sensual - ...Spread the love Elisa Isoardi, attraverso il suo profilo Instagram ha invitato il pubblico a seguirla nella diretta di stasera. Lorella Boccia , conduttrice di, (spettacolo al femminile che ospita donne della musica e dello show business più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti dell'arte, della cultura e dell'intrattenimento) questa sera ...Stasera in tv giovedì 20 maggio terzo appuntante con Lorella Boccia e il suo Venus Club, il late show tutto al femminile in onda in seconda serata su Italia1. Ospiti di questa serata ...Ester Viola è una Twitstar, un'avvocatessa e una scrittrice. La conosciamo per la sua sagacia, ma cos'altro sappiamo ancora di lei?