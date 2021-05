Venturato | “Abbiamo sofferto nel finale ma abbiamo centrato un grande obiettivo”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il tecnico del Cittadella, Roberto, ha parlato a DAZN del passaggio del turno ai play off contro il Monza e dellacontro il Venezia. Queste le sue parole: “Credo che la motivazione di giocare in un campionato così importante sia straordinaria per chi viene a giocare qui, poi ci sono le qualità calcistiche e morali su cui la società punta molto. Puntiamo a ragazzi che hanno voglia di mettersi in discussione, crescere e vincere. La gioia rimane, ma rimane nell’occhio anche l’ultima mezzora del Monza che ci ha messo in difficoltà. Possiamo fare meglio nel possesso e nel palleggio,sbagliato troppo e questo ci lascia un po’ di amaro in bocca. Dobbiamo riuscire a dimostrare di essere migliori in queste gare, come fatto nella gara d’andata. Oggi ci siamo riusciti a sprazzi soffrendo molto nel ...