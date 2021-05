Venezia, Zanetti: «Finale playoff un’impresa. Dispiace per Mancosu» (Di giovedì 20 maggio 2021) Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha festeggiato la conquista della Finale playoff di Serie B: le sue parole Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha festeggiato la conquista della Finale playoff di Serie B. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Finale – «È vero che abbiamo sofferto e che in alcune circostanze potevamo fare meglio, ma l’avversario era nettamente più forte di noi e ci siamo adeguati. Vorrei ricordare che il Lecce è stato costruito per vincere, noi invece per la salvezza. Siamo veramente contenti di aver fatto questa impresa, segnare il gol del vantaggio a fine primo tempo ci ha dato una spinta in più». Mancosu – «Voglio rivolgere un pensiero a Mancosu, l’ho visto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Paolo, allenatore del, ha festeggiato la conquista delladi Serie B: le sue parole Paolo, allenatore del, ha festeggiato la conquista delladi Serie B. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.– «È vero che abbiamo sofferto e che in alcune circostanze potevamo fare meglio, ma l’avversario era nettamente più forte di noi e ci siamo adeguati. Vorrei ricordare che il Lecce è stato costruito per vincere, noi invece per la salvezza. Siamo veramente contenti di aver fatto questa impresa, segnare il gol del vantaggio a fine primo tempo ci ha dato una spinta in più».– «Voglio rivolgere un pensiero a, l’ho visto ...

