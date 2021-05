Venezia, Zanetti: “Che impresa: eravamo partiti per salvarci” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Abbiamo sofferto e in alcune circostanze potevamo fare meglio, ma l’avversario era nettamente più forte di noi e ci siamo adeguati. Vorrei ricordare che il Lecce è stato costruito per vincere, noi invece per la salvezza. Siamo veramente contenti di aver fatto questa impresa, segnare il gol del vantaggio a fine primo tempo ci ha dato una spinta in più”. Queste le dichiarazioni di Paolo Zanetti dopo il pareggio per 1-1 al Via del Mare di Lecce che ha permesso al suo Venezia di conquistare il pass per il prossimo turno. Cioè la finale: “Ci godiamo il momento, ma domenica si torna già in campo e noi siamo reduci da 180 minuti di battaglia e dai supplementari dopo il turno preliminare. Recupereremo le energie e speriamo di coronare questo grande sogno”. C’è spazio per un commento speciale: “Voglio rivolgere un pensiero a Mancosu, l’ho ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) “Abbiamo sofferto e in alcune circostanze potevamo fare meglio, ma l’avversario era nettamente più forte di noi e ci siamo adeguati. Vorrei ricordare che il Lecce è stato costruito per vincere, noi invece per la salvezza. Siamo veramente contenti di aver fatto questa, segnare il gol del vantaggio a fine primo tempo ci ha dato una spinta in più”. Queste le dichiarazioni di Paolodopo il pareggio per 1-1 al Via del Mare di Lecce che ha permesso al suodi conquistare il pass per il prossimo turno. Cioè la finale: “Ci godiamo il momento, ma domenica si torna già in campo e noi siamo reduci da 180 minuti di battaglia e dai supplementari dopo il turno preliminare. Recupereremo le energie e speriamo di coronare questo grande sogno”. C’è spazio per un commento speciale: “Voglio rivolgere un pensiero a Mancosu, l’ho ...

Advertising

Peppe_FN : È il #Venezia di #Zanetti la 1°squadra FINALISTA dei Play Off Complice la vittoria al Penzo e il pareggio al Via de… - MCalcioNews : Venezia, Zanetti: “Felici della finale playoff. Mancosu? Dispiace, un rigore si può sbagliare”… - sportli26181512 : Venezia, Zanetti gode: 'Che impresa! Costruiti per salvarci, vogliamo coronare il sogno. Un pensiero a Mancosu...':… - TUTTOB1 : Venezia, Zanetti gongola: 'Questa squadra non finisce mai di stupire. Il turno l'abbiamo passato all'andata' - OnorioFerraro : RT @TuttoVenezia: Le parole di mister #Zanetti dopo il pari contro il #Lecce ai microfoni di DAZN #LecceVenezia #playoff21 -