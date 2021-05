Venerus annuncia le nuove date del tour estivo “Magica Musica”

(Di giovedì 20 maggio 2021), astro nascente del cantautorato italiano,ledeldove porterà dal vivo l’atmosfera di “”, il suo album di debutto uscito il 19 febbraio scorso. Alle tappe giàte, previste per domenica 4 luglio al Ferrara Sotto le Stelle (già sold out), sabato 10 luglio alla Cavea Auditorium Parco delladi Roma, venerdì 23 luglio al SEI Festival di Roma Melpignano (Lecce) e sabato 24 luglio al Locus Festival Preview di Minervino Murge (BAT) vanno ad aggiungersi anche ledi giovedì 1 luglio al Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO), martedì 13 luglio al Pistoia Blues – Storytellers, domenica 25 luglio al Meeting del Mare di Marina di Camerota ...

L'astro nascente del cantautorato italiano annuncia i primi appuntamenti che porteranno dal vivo l'atmosfera di Magica Musica, il suo album di debutto uscito il 19 febbraio scorso.