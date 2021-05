Varese | la guardia di Finanza sequestra 9 milioni di euro a un’azienda Riciclaggio e frode nei paradisi fiscali | due indagati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo le accuse, trasferivano all’estero parte dei loro guadagni per non pagare le tasse in Italia, passando per conti off-shore e società di capitali. Questa mattina, i militari del comando provinciale delladidi Milano hannoto beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 9dinei confronti di un’impresa con sede a. L’azienda, attiva nel settore della fabbricazione di macchinari per l’industria della plastica, trasferiva fuori dall’Italia parte dei propri ricavi per sottrarli al fisco italiano, come detto dirottandoli su conti off-shore. Il tutto attraverso un meccanismo difiscale che passava dall’utilizzo di limited companies in Inghilterra e nelle British Virgin Islands, ...