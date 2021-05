Varato il Sostegno bis da 40 miliardi. Blocco licenziamenti fino al 28 agosto

Advertising

INPS_it : @LuciaP92318186 Nessuna delle due è ufficiale. Per la prima speriamo anche noi sia così e vi aggiorneremo in tempo… - lella_babini : RT @_MicroMega_: La sinistra italiana impari da #Biden: prima vengono gli interventi concreti - Trasformando il problema della #pandemia in… - QPeriscopica : RT @_MicroMega_: La sinistra italiana impari da #Biden: prima vengono gli interventi concreti - Trasformando il problema della #pandemia in… - _MicroMega_ : La sinistra italiana impari da #Biden: prima vengono gli interventi concreti - Trasformando il problema della… -

Ultime Notizie dalla rete : Varato Sostegno

TG La7

Mentre 15 miliardi e 400 milioni saranno a fondo perduto per imprese e Partite Iva, cento milioni ad Alitalia, Cinquecento ai Comuni per unalle famiglie in difficoltà. Infine, tre miliardi ...Con il pacchetto, saranno assunti, nel corso di questa estate, sulle cattedre vacanti e ... sarà previsto, sia per i posti comuni che per il, a cui sarà data particolare attenzione, un ...Per il Friuli Venezia Giulia 43.450.000 di euro di riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 come ristoro delle minori entrate (perdita di gettito) causate dalla pandemia ...Il Decreto Sostegni Bis varato oggi dal Consiglio dei Ministri prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità per gli enti di Terzo settore che non svolgono attività commerciale di accedere ...