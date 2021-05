Vangelo e parola del giorno, giovedì 20 maggio 2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con il Vangelo del giorno, giovedì 20 maggio 2021 La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura del giorno ed il Vangelo del giorno. LETTURA DEL giorno Dagli Atti degli ApostoliAt 22,30; 23,6-11 In quei giorni, il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai Giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio; fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro.Paolo, sapendo che una parte era di sadducèi e una parte di farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di ... Leggi su zon (Di giovedì 20 maggio 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildel20La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura deled ildel. LETTURA DELDagli Atti degli ApostoliAt 22,30; 23,6-11 In quei giorni, il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai Giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio; fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro.Paolo, sapendo che una parte era di sadducèi e una parte di farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di ...

