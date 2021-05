Vanessa Incontrada irriconoscibile, come non l’avete mai vista (Di giovedì 20 maggio 2021) Quanto è cambiata Vanessa Incontrada negli ultimi anni? In questa foto era molto diversa, guardate. Vanessa Incontrada (Getty Images)Una delle conduttrici più simpatiche che ci siano. Tutti conoscono Vanessa Incontrada grazie a Zelig, il celebre show comico che la conduttrice ha presentato insieme a Claudio Bisio per anni. Bellissima e bravissima, Vanessa ha incantato tutti anche come attrice. Indimenticabli i suoi ruoli in La cena per farli conoscere di Pupi Avati, Tutte le donne della mia vita di Simona Izzo e tanti altri. La Incontrada è la protagonista di Non c’è campo, il film diretto da Federico Moccia in onda su Rai 2. Nella pellicola del 2017, l’attrice veste i panni di Laura, un’insegnante in gita con la sua scolaresca che, ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) Quanto è cambiatanegli ultimi anni? In questa foto era molto diversa, guardate.(Getty Images)Una delle conduttrici più simpatiche che ci siano. Tutti conosconograzie a Zelig, il celebre show comico che la conduttrice ha presentato insieme a Claudio Bisio per anni. Bellissima e bravissima,ha incantato tutti ancheattrice. Indimenticabli i suoi ruoli in La cena per farli conoscere di Pupi Avati, Tutte le donne della mia vita di Simona Izzo e tanti altri. Laè la protagonista di Non c’è campo, il film diretto da Federico Moccia in onda su Rai 2. Nella pellicola del 2017, l’attrice veste i panni di Laura, un’insegnante in gita con la sua scolaresca che, ...

Advertising

Harold05110793 : Dopo diversi passaggi su 9 il film un'impresa da Dio è tornato su #italia1 e ha registrato il 4.25%, basso anche il… - jonisbascir : RT @fsnews_it: E se vi prendessero in ostaggio in una panetteria ??? Forse reagireste come @VaneIncontrada, @GimboTognazzi, @jonisbascir #fr… - gaetanocappelli : Vanessa Incontrada fatte de lato?? - Cisco46allegro : RT @raimovie: Alle 23.30 'Tutte lo vogliono' di Alessio Maria Federici con Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Berruti, Ilaria Spad… - zazoomblog : Non cè campo: Elodie e Vanessa Incontrada insieme nel film in onda stasera su Rai2 - #campo: #Elodie #Vanessa… -