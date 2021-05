Vampire Academy, Julie Plec lavora alla nuova serie tv (Di giovedì 20 maggio 2021) Vampire Academy, arriva la nuova serie tv sui vampiri di Julie Plec, creatrice di The Vampire Diaries e The Originals. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 20 maggio 2021), arriva latv sui vampiri di, creatrice di TheDiaries e The Originals. Tvserial.it.

Advertising

park__elli : Allora la plec dovrà occuparsi dell'adattamento televisivo di vampire academy spero ricontatti zoey deutch per la p… - Conaners91 : Sul primo libro è stato fatto anche un film (non so se riuscite a vederlo qui - Conaners91 : E' stato annunciato una serie tv sulla mia saga vampiresca prefetita: The Vampire Academy, diretta da Julie Plec. N… - happiiimeow : BuongiorNO con la notizia che la Plec dirigerà la nuova serie tv su Vampire Academy. - nephlary : RT @parabatairs: Il modo in cui quando uscirà la serie di vampire academy rimpiangeremo TUTTI il film già lo so -