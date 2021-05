Vaccino, Lazio: dal primo giugno somministrazioni anche nelle farmacie (Di giovedì 20 maggio 2021) Dal primo giugno nelle farmacie del Lazio sarà possibile sottoporsi, previa prenotazione sul portale della Regione, alla vaccinazione anti-Covid (Getty Images)Il Commissario per l’Emergenza Covid, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nei giorni scorsi ha invitato a mobilitare i medici di medicina generale e le farmacie per aumentare il ritmo delle somministrazioni quotidiane delle dosi di Vaccino anti-Covid: ebbene, la prima Regione a muoversi in tal senso è il Lazio in cui le inocuLazioni delle suddette dosi vaccinali inizieranno il primo giugno. Si accede alla farmacia prescelta prenotandosi, a partire dal 24 maggio, sul portale della Regione Lazio. ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 maggio 2021) Daldelsarà possibile sottoporsi, previa prenotazione sul portale della Regione, alla vaccinazione anti-Covid (Getty Images)Il Commissario per l’Emergenza Covid, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nei giorni scorsi ha invitato a mobilitare i medici di medicina generale e leper aumentare il ritmo dellequotidiane delle dosi dianti-Covid: ebbene, la prima Regione a muoversi in tal senso è ilin cui le inocuni delle suddette dosi vaccinali inizieranno il. Si accede alla farmacia prescelta prenotandosi, a partire dal 24 maggio, sul portale della Regione. ...

