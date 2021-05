Vaccino, il dramma che sconvolge Como: davanti alla figlia, infarto fulminante a 68 anni dopo la 2° dose (Di giovedì 20 maggio 2021) Leggimi l’articolo Appena un’ora dopo aver ricevuto la somministrazione del Vaccino anti-Covid, una donna di 68 anni è stata stroncata da un malore improvviso. La donna, residente a Faloppio in provincia di Como, si era presentata poco prima delle 13 all’hub vaccinale di Villa Erba per ricevere la seconda dose di Pfizer. Accompagnata dalla figlia a mangiare un gelato in pasticceria, la donna è poi stata colta improvvisamente da un malore che ha poco dopo portato al decesso della 68enne. Inutili i tentativi di salvare la donna da parte dei medici del Pronto Soccorso dell’ospedale Valduce di Como. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Leggimi l’articolo Appena un’oraaver ricevuto la somministrazione delanti-Covid, una donna di 68è stata stroncata da un malore improvviso. La donna, residente a Faloppio in provincia di, si era presentata poco prima delle 13 all’hub vaccinale di Villa Erba per ricevere la secondadi Pfizer. Accompagnata da mangiare un gelato in pasticceria, la donna è poi stata colta improvvisamente da un malore che ha pocoportato al decesso della 68enne. Inutili i tentativi di salvare la donna da parte dei medici del Pronto Soccorso dell’ospedale Valduce di. L'articolo proviene da City Roma News.

