Vaccino Covid Lombardia | già iscritto un terzo dei 40enni | è record Moratti | vicini ai 5 milioni di adesioni

Advertising

RobertoBurioni : È aperta la prenotazione per il vaccino anti COVID-19 per i 40-50 della regione Lombardia. Accorrete numerosi. - NicolaPorro : Il virologo della Casa Bianca ci lascia intravedere un futuro tutt’altro che roseo, fatto di continui richiami per… - MediasetTgcom24 : Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino: durerà 9 mesi #covid - PharmaStar : Pfizer e BioNTech forniranno all'Unione Europea fino a 1,8 miliardi di dosi aggiuntive del vaccino Covid. Siglato n… - GHERARDIMAURO1 : RT @fanpage: Il principe William ha ricevuto la prima dose di #vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Il Sole 24 ORE

Bruxelles ha firmato il contratto con Pfizer - BionTech per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi delcontro ile le sue varianti per il periodo 2021 - 2023. Lo hanno reso noto il presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il commissario per la Salute, Stella Kyriakides. ...11.25 Ue,contratto per 1,8 mld dosi di Pfifer La Commissione Ue ha firmato il contratto con Pfizer - BionTech per la fornitura di 1,8 mld di dosi delcontro ile le sue varianti per il periodo 2021 - 2023. Lo hanno annunciato la presidente von der Leyen e la commissaria per la Salute Kyriakides. Il contratto il terzo firmato tra Ue e ...Sarà molto probabile un booster, una terza dose dei vaccini anti covid. Lo ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, secondo il quale anche se “La situazione è in ...Unanime cordoglio ha suscitato la scomparsa di Luigi Gigin Mantovani di 87 anni (ne avrebbe compiuto 88 il prossimo 20 luglio), avvenuta all'alba di lunedi all'ospedale Covid di Trecenta ...