Vaccino Covid, Brusaferro: "Molto probabile la terza dose" (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro: "Molto probabile la terza dose del Vaccino contro il Covid". Dopo il Professor Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, anche il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha comunicato che è Molto probabile che si debba procedere con la somministrazione di una terza dose del Vaccino contro il Covid. Vaccino Covid, Brusaferro: "La terza dose è Molto probabile" Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ha ...

