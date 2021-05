Vaccino Campania, quasi 2 milioni di prime dosi: oggi nuovo open-day (Di giovedì 20 maggio 2021) Continua la somministrazione del Vaccino in Campania. La Regione ha raggiunto quasi 2 milioni di prime dosi, oggi open day a Napoli per i 30-39enni. Il grafico sulle vaccinazioni nella Regione (Screenshot Regione Campania)Proseguono a ritmo spedito le vaccinazioni in Campania. Infatti durante questo 20 maggio la Regione ha pubblicato un grafico per quanto riguarda le somministrazioni di Vaccino in Campania. Infatti si è quasi raggiunta quota due milioni di prime dosi (1.915.553). Mentre invece le seconde dosi complessive sono 764.909, mentre le vaccinazioni giornaliere crescono con insieme alla ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 20 maggio 2021) Continua la somministrazione delin. La Regione ha raggiuntodiday a Napoli per i 30-39enni. Il grafico sulle vaccinazioni nella Regione (Screenshot Regione)Proseguono a ritmo spedito le vaccinazioni in. Infatti durante questo 20 maggio la Regione ha pubblicato un grafico per quanto riguarda le somministrazioni diin. Infatti si èraggiunta quota duedi(1.915.553). Mentre invece le secondecomplessive sono 764.909, mentre le vaccinazioni giornaliere crescono con insieme alla ...

