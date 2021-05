Vaccino Astrazeneca, la fantastica notizia per gli italiani: “E’ ufficiale” (Di giovedì 20 maggio 2021) La firma del presidente della Repubblica Mattarella sul nuovo decreto legge Covid sancisce una certezza che sino a ieri era ipotesi: il green pass può essere rilasciato anche contestualmente alla somministrazione alla prima dose di Vaccino ed è valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione fino “alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”. Nel testo finale viene comunque specificato che la “certificazione verde Covid-19” ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. Diversi studi hanno dimostrato che è sufficiente a dare una buona risposta immunizzante e ad abbattere le possibilità di essere contagiosi. È emerso che in Scozia, per esempio, l’efficacia sulle ospedalizzazioni è al 91% per Pfizer a 28-34 giorni dalla prima dose, all’88% per Astrazeneca. Simili risultati se l’analisi è ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 20 maggio 2021) La firma del presidente della Repubblica Mattarella sul nuovo decreto legge Covid sancisce una certezza che sino a ieri era ipotesi: il green pass può essere rilasciato anche contestualmente alla somministrazione alla prima dose died è valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione fino “alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”. Nel testo finale viene comunque specificato che la “certificazione verde Covid-19” ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. Diversi studi hanno dimostrato che è sufficiente a dare una buona risposta immunizzante e ad abbattere le possibilità di essere contagiosi. È emerso che in Scozia, per esempio, l’efficacia sulle ospedalizzazioni è al 91% per Pfizer a 28-34 giorni dalla prima dose, all’88% per. Simili risultati se l’analisi è ...

