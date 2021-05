Vaccino anti Covid 19 a Caserta, il 22-23 maggio “Pfizer Weekend” per gli over 40: ecco come iscriversi (Di giovedì 20 maggio 2021) Vaccino anti Covid 19: sabato 22 e domenica 23 maggio il “Pfizer Weekend” per gli over 40 residenti nel Casertano. Grande successo anche per il “Moderna day” riservato agli over 65. Ancora un successo per il “Moderna Day” organizzato dalla Asl di Caserta in tutti i centri vaccinali nella giornata di ieri, mercoledì 20 maggio. Leggi su 2anews (Di giovedì 20 maggio 2021)19: sabato 22 e domenica 23il “” per gli40 residenti nelno. Grande successo anche per il “Moderna day” riservato agli65. Ancora un successo per il “Moderna Day” organizzato dalla Asl diin tutti i centri vaccinali nella giornata di ieri, mercoledì 20

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 maggio: 5.741 nuovi casi e 164 morti Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 29 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda ... Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti Covid - 19" ...

Vaccini: Gb, prima dose anche al principe William Il principe William, secondo in linea di successione al trono britannico della 95enne regina Elisabetta dopo suo padre Carlo, ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino anti Covid nell'ambito del programma condotto finora nel Regno Unito a ritmo di record europeo. Il duca di Cambridge, 38 anni, ha rispettato il suo turno per fascia di età ed è stato convocato ...

Vaccino anti Covid, Speranza: “28 maggio via libera Ema a Pfizer per fascia 12-15 anni. Vaccinazione essenziale per ritorno in classe” Orizzonte Scuola Covid, vaccinazione annuale come contro l'influenza allo studio di Pfizer Il colosso farmaceutico punta a una profilassi continuativa per una "protezione più duratura" Milano - Una vaccinazione annuale contro il Covid, proprio come quella contro l'influenza stagionale. L'ip ...

Vaccini anti-Covid, 55.000 prenotazioni nelle prime ore della campagna per gli over 40 La Sardegna prova ad aumentare il passo sulle vaccinazioni. Oggi, a partire dalle 12, la campagna è stata estesa agli over 40 e, a poco più di 3 ore dall’apertura […] | San Gavino Monreale . Net ...

