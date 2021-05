Vaccino a 12 anni, l'ok dell'Ema non basta. La rivolta dei genitori: «Mai ascoltati, serve il nostro consenso» (Di giovedì 20 maggio 2021) Tra una settimana il via libera al Vaccino anti-Covid sugli adolescenti ma l'ultima parola, in realtà, non spetta all'Ema: è nella mani dei genitori. Trattandosi infatti di... Leggi su ilmattino (Di giovedì 20 maggio 2021) Tra una settimana il via libera alanti-Covid sugli adolescenti ma l'ultima parola, in realtà, non spetta all'Ema: è nella mani dei. Trattandosi infatti di...

Advertising

LegaSalvini : VACCINO COVID, SALVINI: 'HO 48 ANNI E ASPETTO IL MIO TURNO, NON FACCIO COME SCANZI' IL LEADER DELLA LEGA: 'SPERO DI… - LegaSalvini : VACCINO COVID, #SALVINI: 'HO 48 ANNI E ASPETTO IL MIO TURNO, NON FACCIO COME SCANZI' - RobertoBurioni : Quello che non tutti capiscono è che fino al 9 novembre 2020 non era per nulla scontato che un vaccino efficace fos… - messveneto : Pfizer prepara il vaccino per i bambini da 6 mesi a 11 anni per l’inizio del 2022: La sperimentazione si concluderà… - frederi82994268 : RT @editoreruggeri: Vaccino a 12 anni. Voto a 16. Dote a 18. Divano di cittadinanza a 20 -