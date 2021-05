Vaccini Lombardia, da oggi prenotazioni per over 40 (Di giovedì 20 maggio 2021) In Lombardia, da “oggi, aperte le prenotazioni per tutti gli over 40 e raggiunte le 5 milioni di dosi somministrate”. Lo annuncia il presidente della Regione Attilio Fontana che, in un post su Facebook, scrive: “Avanti così!”. Le prenotazioni possono essere effettuate attraverso il portale ‘prenotazioneVaccinicovid.regione.Lombardia.it’. Di “quota simbolica” di vaccinazioni contro il Coronavirus per la Regione, “con una percentuale di somministrazioni delle dosi ricevute del 96,9%, al secondo posto in questa graduatoria insieme al Veneto”, ha parlato mercoledì Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo Lega alla Camera dei deputati e coordinatore della Lega lombarda per Salvini premier, che ha poi ringraziato il governatore Fontana, l’assessore ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) In, da “, aperte leper tutti gli40 e raggiunte le 5 milioni di dosi somministrate”. Lo annuncia il presidente della Regione Attilio Fontana che, in un post su Facebook, scrive: “Avanti così!”. Lepossono essere effettuate attraverso il portale ‘prenotazionecovid.regione..it’. Di “quota simbolica” di vaccinazioni contro il Coronavirus per la Regione, “con una percentuale di somministrazioni delle dosi ricevute del 96,9%, al secondo posto in questa graduatoria insieme al Veneto”, ha parlato mercoledì Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo Lega alla Camera dei deputati e coordinatore della Lega lombarda per Salvini premier, che ha poi ringraziato il gnatore Fontana, l’assessore ...

Corriere : Vaccini, in Lombardia è scattata (prima delle 22) la corsa alle prenotazioni per gli ov... - Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - militarimanu : @stocazzzzzo ?????? Com'è che ti vaccini agli inizi di giugno? Vivi in Lombardia e ti sei prenotato anche tu ieri sera? - webecodibergamo : Vaccini, scattate alle 22 di mercoledì in Lombardia le prenotazioni per la fascia 40-49 anni -