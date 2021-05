Vaccini Italia, si avvicina quota 30 milioni. Ma all'appello manca il 40% degli over 60 (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano - Nel giorno in cui la Lombardia apre le prenotazioni per il vaccino anti Covid alla fascia 40 - 49 anni (sono 338mila i cittadini che si sono prenotati dalle 22 di ieri sera), il bilancio ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano - Nel giorno in cui la Lombardia apre le prenotazioni per il vaccino anti Covid alla fascia 40 - 49 anni (sono 338mila i cittadini che si sono prenotati dalle 22 di ieri sera), il bilancio ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, Speranza: 'Il 28 maggio possibile ok di Ema per Pfizer agli under 15' | L'Ue riapre ai turisti, Johnson fr… - CottarelliCPI : Quest’anno in Italia la scuola finirà nella prima metà di giugno, come se nulla fosse successo. Capisco le difficol… - Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - Italia_Notizie : Crollo di ricoveri (-61%) e terapie intensive (-55%) «Gli over 60 senza vaccino sono ancora 4,5 milioni » - tuttoggi : 'Green Pass' per spostarsi in Italia già dopo 15 giorni dalla... #cronaca #umbria -