Vaccini Italia, oltre 29 milioni di dosi. E quasi 'podio mondiale' (Di giovedì 20 maggio 2021) Somministrate oltre 29 milioni di dosi di Vaccini covid in Italia. E' quanto rende noto la struttura commissariale all'emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. In particolare ad oggi sono 29.035.337 le dosi di vaccino inoculate. L'Italia è quarta nel mondo per dosi di vaccino somministrate ogni 100 persone. Secondo 'Our World in Data', che tiene conto dei dati aggiornati al 19 maggio dei 30 Paesi più grandi al mondo, nel nostro paese sono state somministrate 47,73 dosi per 100 abitanti. Meglio di noi hanno fatto solamente il Regno Unito con 85,23 dosi (dati del 18 maggio), gli Stati Uniti con 82,91 dosi, e la Germania con 49,55 dosi (dati del 18 ...

