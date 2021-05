Vaccini in Puglia, Gimbe: il 15,9% residenti è immunizzato. - 40% dei contagi da 12 a 18 maggio (Di giovedì 20 maggio 2021) BARI - In Puglia la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale e quindi è immunizzato è pari al 15,9%, mentre il 33,9% ha ricevuto almeno la prima dose. E' quanto emerge dal ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 20 maggio 2021) BARI - Inla percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale e quindi èè pari al 15,9%, mentre il 33,9% ha ricevuto almeno la prima dose. E' quanto emerge dal ...

Advertising

sole24ore : Vaccini, il caso Puglia: prima per uso di dosi distribuite. «Pronti a vaccinare i turisti» - infoitsalute : Vaccini in Puglia, Gimbe: il 15,9% residenti è immunizzato. -40% dei contagi da 12 a 18 maggio - GIMBE : RT @LaGazzettaWeb: Vaccini in Puglia, Gimbe: il 15,9% residenti è immunizzato. -40% dei contagi da 12 a 18 maggio - Trmtv : Vaccini: studenti Puglia chiedono a Regione dosi a diplomandi - LaGazzettaWeb : Vaccini in Puglia, Gimbe: il 15,9% residenti è immunizzato. -40% dei contagi da 12 a 18 maggio -