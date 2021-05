Vaccini Covid ma non solo | in Inghilterra cala la mortalità assoluta | dati mai così bassi dal 2001

(Di giovedì 20 maggio 2021) Innumeri record anche grazie alla campagna vaccinale: non crollanole morti per, ma lain generale. I, infatti, non erano mai statida quando l'Ons, ...

Advertising

NicolaPorro : Il virologo della Casa Bianca ci lascia intravedere un futuro tutt’altro che roseo, fatto di continui richiami per… - Agenzia_Ansa : Oms, i vaccini anti Covid dono efficaci contro tutte le varianti #ANSA - martaottaviani : E comunque complimenti a @RegLombardia. Ieri sera a prenotare il vaccino ho impiegato tre minuti di orologio. Numer… - xenonian1 : RT @AlexGiudetti: Cambogia 0 morti per covid... fino al ??... ora è strage. - DeerEwan : RT @M5S_Senato: Il #GlobalHealthSummit che si tiene domani a Roma deve essere l'occasione di imprimere una svolta nell'equo e universale ac… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid

Il Sole 24 ORE

Le morti dicalano sensibilmente e il virus diventa, in Inghilterra e Galles, la nona causa di morte. Prima del, infatti, compaiono per numeri assoluti altre patologie, come gli infarti, ...Abbiamo anche rafforzato i volitested, raggiungendo Venezia e Napoli, ampliando i Paesi di ...e riaperture 'Voglio esprimere la mia soddisfazione per la decisione di lunedì scorso sulle ...Saranno rilasciati in presenza di particolari requisiti – immunità, vaccino o test negativo – e dovrebbero entrare in vigore dal 1° luglio ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Bollettino: 5741 nuovi casi, 164 morti. Raggiunto accordo Green pass Ue. LIVE ...