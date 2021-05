Vaccini Covid e trombosi, primo studio in Italia. A Milano si cercano 200 volontari (Di giovedì 20 maggio 2021) Vaccini Covid e trombosi: parte a Milano «il primo studio clinico in Italia». La ricerca indaga sulla «connessione fra vaccinazione anti-Covid ed eventi trombotici». A condurlo sono il Centro cardiologico Monzino (Ccm) e l’università Statale del capoluogo lombardo, che annunciano l’avvio del progetto “Treasure” con l’obiettivo di «valutare l’eventuale variazione dell’attivazione piastrinica, il meccanismo all’origine delle trombosi, indotta dalla somministrazione sia dei Vaccini a mRna come Pfizer e Moderna, sia di quelli a vettore virale come AstraZeneca e Johnson & Johnson». Vaccini Covid e trombosi: la ricerca Monzino e UniMi cercano 200 ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021): parte a«ilclinico in». La ricerca indaga sulla «connessione fra vaccinazione anti-ed eventi trombotici». A condurlo sono il Centro cardiologico Monzino (Ccm) e l’università Statale del capoluogo lombardo, che annunciano l’avvio del progetto “Treasure” con l’obiettivo di «valutare l’eventuale variazione dell’attivazione piastrinica, il meccanismo all’origine delle, indotta dalla somministrazione sia deia mRna come Pfizer e Moderna, sia di quelli a vettore virale come AstraZeneca e Johnson & Johnson».: la ricerca Monzino e UniMi200 ...

