Vaccini Covid e trombosi | a Milano il primo studio | cercasi volontari

(Di giovedì 20 maggio 2021) Parte a“ilclinico in Italia che indaga la connessione fra vaccinazione anti-ed eventi trombotici”. A condurlo sono il Centro cardiologico Monzino (Ccm) e l’università Statale del capoluogo lombardo, che annunciano l’avvio del progetto ‘Treasure’ con l’obiettivo di “valutare l’eventuale variazione dell’attivazione piastrinica, il meccanismo all’origine delle, indotta dalla somministrazione sia deia mRna come Pfizer e Moderna, sia di quelli a vettore virale come AstraZeneca e Johnson & Johnson”. Monzino e UniMi cercano 200 milanesi interessati a partecipare alla ricerca, sottoponendosi a un semplice prelievo di sangue prima e dopo la vaccinazione. “Partecipate allo”, è l’appello lanciato dall’Irccs del cuore e ...

"Le regioni e province autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei" contro il, recita un ..."Non esiste il rischio zero" . Ianti -attualmente disponibili e approvati sono finora efficaci contro "tutte le varianti del virus". Cosi' l'Organizzazione Mondiale della Sanita' (Oms), pur invitando alla continua "...