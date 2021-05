Vaccini: campagna di immunizzazione indietro sui più anziani. Le categorie (Di giovedì 20 maggio 2021) Vaccini: la campagna di immunizzazione continua a rimanere indietro sulle fasce di popolazione più anziana, quelle prioritarie in base alle linee guida fornite dal Commissario straordinario Figliuolo. Sono circa 12 milioni gli over 60 che ancora non hanno completato il ciclo di somministrazione. Zona bianca: tutta Italia a giugno. Regole e calendario regione per regione Vaccini: campagna indietro sui più anziani Vaccini: la campagna vaccinale avanza ma sono ancora molti, moltissimi gli italiani in categoria prioritaria che non hanno completato il ciclo di somministrazione. Complessivamente sono quasi 12 milioni gli over 60 che risultano ancora scoperti. Nel dettaglio, l’84% dei sessantenni è ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 20 maggio 2021): ladicontinua a rimaneresulle fasce di popolazione più anziana, quelle prioritarie in base alle linee guida fornite dal Commissario straordinario Figliuolo. Sono circa 12 milioni gli over 60 che ancora non hanno completato il ciclo di somministrazione. Zona bianca: tutta Italia a giugno. Regole e calendario regione per regionesui più: lavaccinale avanza ma sono ancora molti, moltissimi gli italiani in categoria prioritaria che non hanno completato il ciclo di somministrazione. Complessivamente sono quasi 12 milioni gli over 60 che risultano ancora scoperti. Nel dettaglio, l’84% dei sessantenni è ...

