Vaccini | Brusaferro | ' Molto probabile anche terza dose'

(Di giovedì 20 maggio 2021) "Saràun booster, unadei". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio, in un'intervista al Messaggero. "La situazione è in ...

Advertising

Adnkronos : #Vaccini Covid, Brusaferro: 'Molto probabile anche la terza dose'. - StefaniaFalone : RT @repubblica: Vaccini, Silvio Brusaferro (Iss): 'Molto probabile la terza dose' - LatinascaloOrg : Il presidente dell'Istituto superiore di sanità a 'Il Messaggero': 'Importantissimo, laddove è raccomandato, contin… - cimbolano : Silvio #Brusaferro (#Iss) a Il Messaggero: 'Sarà molto probabile un booster, una terza dose dei vaccini. La situazi… - Bubu_Inter : RT @SkyTG24: Vaccini Covid, Brusaferro (Iss): 'Molto probabile una terza dose' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Brusaferro

"Sarà molto probabile un booster, una terza dose dei". Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio, in un'intervista al Messaggero. "La situazione è in costante miglioramento - spiega il presidente dell'Iss - ...'SARA' molto probabile una terza dose dei'. A dirlo il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio: 'La situazione è in costante miglioramento, la combinazione delle misure di distanziamento sociale con la ...Vaccini, Brusaferro: "Molto probabile terza dose". Coronavirus - Il presidente dell'Istituto superiore di sanità: “Situazione in costante miglioramento" ...(Teleborsa) – Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha dichiarato che molto probabilmente sarà necessario una terza dose di vaccino. In ...