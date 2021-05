Vaccini | Brusaferro Iss | «Si farà anche la terza dose Avanti con le mascherine»

(Di giovedì 20 maggio 2021) «La situazione è in costante miglioramento, la combinazione delle misure di distanziamento sociale con la progressiva crescita della vaccinazione ci ha dato questo risultato. Dobbiamo...

E sarà molto probabile un booster, una terza dose dei'. Il presidente dell'Istituto superiore di sanità, , non si sbilancia, chiede a tutti, anche in questa fase di riaperture, di rispettare ...E sarà molto probabile un booster, una terza dose dei'. Il... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonatiMilano, 19 mag. (Adnkronos Salute) - "Per oltre un anno, il mondo ha affrontato una devastante pandemia, tutt'altro che finita. E la crisi Covid ha dolorosamente messo a nudo le principali fragilità n ...Moratoria dei brevetti, accesso equo ai vaccini anti-Covid, ma anche ai farmaci e ai tamponi. Gran parte del mondo scientifico, culturale, politico e della “società civile” chiede ormai pressantemente ...