Vaccinazione annuale anti coronavirus: l'ipotesi di Pfizer (Di giovedì 20 maggio 2021) La battaglia contro il coronavirus non si esaurirà dopo aver somministrato le dosi di vaccino alla popolazione. Saranno necessarie vaccinazioni periodiche, come confermato dall'azienda farmaceutica Pfizer. Proprio il colosso americano è infatti impegnato, in questi giorni, a studiare il programma della Vaccinazione annuale contro il coronavirus. Lo dichiara Albert Bourla, presidente e AD di Pfizer, con un comunicato nel quale la stessa Pfizer insieme al partner tedesco BioNTech spiegano quelli che sono alcuni particolari dell'accordo di fornitura firmato con la UE, e relativo al periodo 2021-2023. In arrivo ben 1,8 miliardi di dosi per i prossimi due anni, a conferma del fatto che il continente europeo intende puntare su questo vaccino, mentre la posizione di ...

