Uomini e Donne, Maria De Filippi offre un lavoro a Giacomo (Di giovedì 20 maggio 2021) L'estate si avvicina e, come da programmazione, "Uomini e Donne" si avvia alla conclusione. Quella in corso è la stagione numero 25 del fortunato dating show. Uomini e Donne: la proposta a Giacomo Ieri pomeriggio è stata registrata l'ultima puntata del format ideato e condotto da Maria De Filippi per quanto concerne il trono di Giacomo Czerny, che doveva scegliere tra Martina Grado e Carolina Ronca. In questo articolo non sveleremo la decisione finale del tronista, per rispetto di chi deciderà di guardare la puntata in televisione. Il Vicolo delle News, lo stesso sito che fornisce puntualmente anticipazioni su Uomini e Donne, ha pubblicato un'altra interessante notizia: Maria De ...

