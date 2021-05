Uomini e Donne, Maria De Filippi offre un lavoro a Giacomo Czerny: ecco quale (Di giovedì 20 maggio 2021) L’ultima scelta della stagione di Uomini e Donne, quella di Giacomo Czerny, ha riservato non poche sorprese. Tra queste, anche qualcosa che non abbiamo mai visto prima nel programma di Maria De Filippi. Approfittando dell’occasione, infatti, la conduttrice ha offerto a Giacomo un lavoro nella redazione. Il ragazzo di mestiere fa il video-maker e infatti era stato lui stesso a montare il suo filmato di presentazione quando si sedette sul trono di Uomini e Donne. Già all’epoca, la De Filippi era rimasta estremamente colpita da quel video e lo aveva sottolineato in studio, dicendo al nuovo tronista che gli piaceva molto il suo modo di lavorare. Stando alle anticipazioni, la conduttrice non avrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 20 maggio 2021) L’ultima scelta della stagione di, quella di, ha riservato non poche sorprese. Tra queste, anche qualcosa che non abbiamo mai visto prima nel programma diDe. Approfittando dell’occasione, infatti, la conduttrice ha offerto aunnella redazione. Il ragazzo di mestiere fa il video-maker e infatti era stato lui stesso a montare il suo filmato di presentazione quando si sedette sul trono di. Già all’epoca, la Deera rimasta estremamente colpita da quel video e lo aveva sottolineato in studio, dicendo al nuovo tronista che gli piaceva molto il suo modo di lavorare. Stando alle anticipazioni, la conduttrice non avrebbe ...

