Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sono lasciati? Tutto scomparso dai social [FOTO] (Di giovedì 20 maggio 2021) Claudia e Lorenzo formano o formavano una delle coppie più amate degli ultimi anni del trono classico. Entrambi amatissimi per la loro spontaneità, anche dopo Uomini e Donne sono stati supportati e seguiti. Non è un caso che le loro pagine Instagram contino oltre un milione di follower. Insieme hanno anche un attività lavorativa e … L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sono lasciati? Tutto scomparso dai social FOTO proviene da Velvet Gossip.

