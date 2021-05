Uomini e Donne: Giacomo Czerny ha scelto (spoiler). De Filippi gli offre un lavoro (Di giovedì 20 maggio 2021) Giacomo Czerny E’ nata l’ultima coppia della stagione di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi, registrata ieri sera, il giovane Giacomo Czerny ha infatti indicato il nome della ragazza che intende conoscere al di là delle telecamere. Con la sua scelta, si è dunque chiuso il percorso del trono classico per l’anno 2020-2021. Nel parterre di Giacomo erano rimaste due corteggiatrici: la mora Martina Grado e la bionda Carolina Ronca. Come segnalato da Il Vicolo delle News, la scelta è ricaduta sulla prima. Nel corso della registrazione, Giacomo ha inoltre ricevuto un’importante proposta da Maria che, colpita dalla sua bravura di videomaker, gli ha offerto un posto nella redazione del ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 20 maggio 2021)E’ nata l’ultima coppia della stagione di. Nell’ultima puntata del dating show condotto da Maria De, registrata ieri sera, il giovaneha infatti indicato il nome della ragazza che intende conoscere al di là delle telecamere. Con la sua scelta, si è dunque chiuso il percorso del trono classico per l’anno 2020-2021. Nel parterre dierano rimaste due corteggiatrici: la mora Martina Grado e la bionda Carolina Ronca. Come segnalato da Il Vicolo delle News, la scelta è ricaduta sulla prima. Nel corso della registrazione,ha inoltre ricevuto un’importante proposta da Maria che, colpita dalla sua bravura di videomaker, gli ha offerto un posto nella redazione del ...

